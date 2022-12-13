Зеленский считает, что без поставок вооружения конфликт на Украине будет стагнировать

Глава Украины призвал Запад помогать Киеву техникой и оружием.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что без поставок западного вооружения конфликт на Украине будет стагнировать. Соответствующей информацией с журналистами глава государства поделился в рамках совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком. Иностранец ответил на вопрос, который один из корреспондентов задал о предоставлении военной помощи киевскому режиму.

Сейчас мы находимся в стадии стагнации. Вы спросили, что произойдет, если мы не получим самолетов или боеприпасов. Они заканчиваются. Без вооружений, которые мы обсуждаем сегодня, будет стагнация, что не приведет ни к чему хорошему. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Владимир Зеленский прилетел в Лондон с необъявленным ранее рабочим визитом в среду 8 февраля. В Великобритании политик провел встречу с премьер-министром Риши Сунаком на Даунинг-стрит, 10, а также выступил перед членами обеих палат местного парламента, был принят королем Карлом III. Сегодня он намерен совершить поездку в Париж, где его ожидают переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем и французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Зеленский посетит Британию и встретится с Сунаком.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph