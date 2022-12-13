Зеленский посетит Британию и встретится с Сунаком

Глава Украины посетит Лондон с ранее необъявленным визитом.

Британский телеканал Sky News в прямом эфире рассказал о том, что украинский президент Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Лондон и встретится с местным мпремьер-министром Риши Сунаком, военнослужащими. СМИ сослались на данные, которые им предоставили чиновник из канцелярии главы правительства Великобритании. Чиновники пояснили, что на территории Соединенного Королевства будут подготавливаться летчики и морские пехотинцы, которые войдут в ряды ВСУ. Риши Сунак объявил о стремлении Лондона расширить поддержку киевского режима в вопросе тренировок специалистов и бойцов., ускорить поставки военной помощи.

Как сообщила канцелярия премьер-министра, украинский президент Владимир Зеленский прибудет сегодня в Великобританию, чтобы встретиться с Риши Сунаком и украинскими военными. заявление Sky News

Зеленский заявил о подготовке решений для получения большей поддержки.

Фото и видео: YouTube / Sky News