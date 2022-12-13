Зеленский заявил о подготовке решений для получения большей поддержки

Глава Украины рассказал о том, что ВСУ нуждается в поддержке Запада.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о подготовке решений со стороны киевского режима для получения большей поддержки со стороны международных партнеров и союзников для Вооруженных сил страны. Соответствующей информацией глава государства поделился с нацией во время очередного видеообращения.

Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, дать Украине больше международной поддержки, больше оружия. Запланированы как публичные, так и непубличные форматы работ. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что российская сторона направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров публично отмечал, что любые военные грузы для Киева станут законной целью для нанесения по ним воздушных ударов со стороны Вооруженных сил России.

Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України