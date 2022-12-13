Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой

Украинский президент Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе крайне сложной для украинских военнослужащих. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем очередном видеообращении к нации. Он прокомментировал обстановку на поле боя против Вооруженных сил России. Он признал, что киевский режим готовит особенные решения и переговоры с Западом для осуществления более значимой международной поддержки ВСУ и предоставления значительного количества оружия и техники.
Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что оз бойцов российской частной военной компании "Вагнер" уведомил СМИ о том, что на юге города Артемовска (украинское название - Бахмут) силы ВСУ бросают в бой все новые и новые воинские части, набранные из мобилизованных граждан страны.
Зеленский ввел санкции против российской атомной отрасли.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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