Зеленский ввел санкции против российской атомной отрасли

Глава Украины рассказал о введении документа, одобренного СНБО.

Украинский президент Владимир Зеленский ввел новые санкции, которые на этот раз затрагивают российскую атомную энергетику. Соответствующий указ уже подписан главой государства. В нем говорится об ограничениях и запретах для атомных производств и промышленной деятельности РФ. Ранее инициативу предложили сотрудники Службы национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В "черном списке" значатся порядка 200 компаний. В перечне оказались государственная корпорация "Росатом" и ее дочерние предприятия ядерного оружейного комплекса. В частности, оба федеральных ядерных центра, расположенных в Сарове Нижегородской области и Снежинске в Челябинской области. Дополнительно санкции касаются "Производственного объединения "Маяк", находящегося в городе Озерске Челябинской области, а также "Комбината "Электрохимприбора" в Лесном Свердловской области и "Приборостроительного завода" в Трехгорном Челябинской области.

Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно этой их отрасли. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил, что Киев согласовал с Западом юридические аспекты санкций.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України