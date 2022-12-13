Макрон заявил о готовности начать обучение украинских пилотов прямо сейчас

Во Франции рассказали о договоренностях с Киевом.

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил о том, что Париж готов начать обучение украинских пилотов прямо сейчас. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления в эфире местного телеканала TF1. Политик не стал отвечать на вопрос со стороны журналистов о том, будет ли Елисейский дворец поставлять киевскому режиму боевую авиацию. Гость программы пояснил, что в настоящее время речь об этом не ведется. Макрон пояснил, что между рядом европейских стран достигнута договоренность о необходимости обучения украинских летчиков.

Мы открыты для обучения пилотов. Вместе с некоторыми другими европейскими странами, которые выразили готовность. С США еще ведутся дискуссии. Обучение может начаться с настоящего момента. Нет, я не говорил про самолеты... Эмманюэль Макрон, президент Франции

Глава государства решил не приводить детали встречи 14 мая с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эмманюэль Макрон только констатировал, что Франция отправит для ВСу новую партию боеприпасов. Также станы совместно планирууют создавать в восточной части Украины "элементы для обучения украинских военных".

МИД Франции заявил, что не заинтересован в изоляции России.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron