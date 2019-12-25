Эмманюэль Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России и военной поддержки украинской стороны. Соответствующее заявление глава государства сделал перед местными журналистами, выступая на брифинге по завершению второго дня саммита лидеров Евросоюза. Французский лидер прокомментировал свой разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Европейский политик заметил, что Киев пользуется большой солидарностью со стороны Запада и Украина способна противостоять Москве за счет поставок вооружений.
И да, эффект также есть на российскую экономику и на ее возможности финансировать эту войну.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Напомним, что российский президент Владимир Путин заявил, что отечественная экономика выдерживает санкционный удар коллективного Запада достойно.
Глава МИД Франции заявила о необходимости диалога с Россией.
Фото и видео: YouTube / Élysée
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