Президент Франции оценил западное давление по разговору с Владимиром Путиным.

Эмманюэль Макрон заявил, что видит эффект от санкций против России и военной поддержки украинской стороны. Соответствующее заявление глава государства сделал перед местными журналистами, выступая на брифинге по завершению второго дня саммита лидеров Евросоюза. Французский лидер прокомментировал свой разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Европейский политик заметил, что Киев пользуется большой солидарностью со стороны Запада и Украина способна противостоять Москве за счет поставок вооружений.

И да, эффект также есть на российскую экономику и на ее возможности финансировать эту войну. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что российский президент Владимир Путин заявил, что отечественная экономика выдерживает санкционный удар коллективного Запада достойно.

Глава МИД Франции заявила о необходимости диалога с Россией.

Фото и видео: YouTube / Élysée