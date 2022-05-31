Катрин Колонна объяснила, почему Макрон продолжает контакты с Путиным.

Глава МИД Франции заявила о необходимости диалога с Россией. Соответствующее заявление Катрин Колонна сделала во время выступления в эфире местного телеканала LCI. Она выступила перед журналистами со своим первым интервью в новой занимаемой должности. Чиновница призвала коллег поддерживать связи с российской стороной ради того, чтобы передавать Москве собственную позицию и совместно работать по конкретным вопросам.

Необходимо сохранять диалог. Именно по этой причине президент Республики поддерживает диалог с российским президентом... Этот канал диалога не только полезен, но и, без сомнения, необходим. Катрин Колонна, глава МИД Франции

Читатели Le Figaro иронично отнеслись к диалогу Путина с Шольцем и Макроном.

Фото и видео: LCI

