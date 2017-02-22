Читатели Le Figaro иронично отнеслись к диалогу Путина с Шольцем и Макроном

Поводом для возмущения стала новость, что политики призвали Владимира Путина освободить 2,5 тыс. бойцов с завода "Азовсталь".

Читатели французской газеты Le Figaro посмеялись над нереалистичными замечаниями президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по вопросам об Украине. Об этом сообщили на портале РИА Новости.



Поводом для шуток стала новость, что политики призвали Владимира Путина освободить 2,5 тыс. бойцов с завода "Азовсталь", которые сдались в плен, а также помочь в экспорте зерна.



Как указали некоторые читатели, сначала страны объявляют России санкции, а потом просят поделиться продовольствием. Это вызвало непонимание у аудитории.

Напомним, что Путин провел переговоры с главой Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем. Глава РФ заявил, что заявил, что возобновление поставок реально при снятии санкций в отношении России.

Фото: kremlin.ru