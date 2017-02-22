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Читатели Le Figaro иронично отнеслись к диалогу Путина с Шольцем и Макроном
Сегодня, 12:50
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Читатели Le Figaro иронично отнеслись к диалогу Путина с Шольцем и Макроном

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Поводом для возмущения стала новость, что политики  призвали Владимира Путина освободить 2,5 тыс. бойцов с завода "Азовсталь".

Читатели французской газеты Le Figaro посмеялись над нереалистичными замечаниями президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по вопросам об Украине. Об этом сообщили на портале РИА Новости.

Поводом для шуток стала новость, что политики  призвали Владимира Путина освободить 2,5 тыс. бойцов с завода "Азовсталь", которые сдались в плен, а также помочь в экспорте зерна. 

Как указали некоторые читатели, сначала страны объявляют России санкции, а потом просят поделиться продовольствием. Это вызвало непонимание у аудитории. 

Напомним, что Путин провел переговоры с главой Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем. Глава РФ заявил, что заявил, что возобновление поставок  реально при снятии санкций в отношении России. 

Фото:  kremlin.ru

Теги: владимир путин, газета le figaro, политика, путин, шольц и макрон
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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