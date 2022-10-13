Макрон заявил, что поставки топлива на АЗС Франции скоро восстановятся

Глава Франции рассказал о том, что этот социальный конфликт практически урегулирован.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что энергетический кризис с поставками топлива на местные автомобильные заправочные станции, затянувшийся из-за продолжающихся забастовок на НПЗ TotalEnergies и Esso-ExxonMobil, будет преодолен правительством страны в течение следующей недели. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире телеканала France 2. По мнению лидера Франции, речь идет предже всего о социальном конфликте между руководителями компаний и их сотрудниками.

И я призываю обе стороны к ответственности. Соглашение с Esso-ExxonMobil было подписано. Премьер-министр заявила о том, что забастовка будет прекращена, и я поддерживаю это, потому что есть люди, которые всегда готовы пойти еще дальше. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик также отверг обвинения в том, что Париж и его кабинет министров могли предотвратить такое усугубление ситуации. Эмманюэль Макрон заметил, что многие думают, что все зависит всегда от чиновников и президента, однако "каждый должен быть на своем месте". Он призвал к ответственности предприятия, руководителей, акционеров и работников НПЗ.

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Фото и видео: YouTube / Le Parisien