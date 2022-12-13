Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу

Президент Франции объяснил, когда закон вступит в силу.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что он лично не рад проводить пенсионную реформу в стране. Политик добавил в эфире местного телеканала LCI, что сожалеет о том, что власти не смогли лучше объяснить необходимость процесса гражданам. Глава государства уточнил, что сейчас реформа находится на изучении в Конституционном совете, а вступление закона в силу будет зависеть от его постановления.

Вы думаете, что мне в удовольствие проводить эту реформу? Вы думаете, я не мог сделать, как многие до меня, и просто замести пыль под ковер? Да, но в действительности я сожалею, что мы не смогли вместе осознать необходимость проведения этой реформы. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик дополнительно ответил на вопрос о том, вступит ли пенсионная реформа в силу с 1 сентября. Эмманюэль Макрон напомнил, что решать это будет Конституционный совет страны.

В Париже протестующие начали жечь ограждения и доски на площади Согласия.

Фото и видео: YouTube / LCI