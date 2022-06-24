Макрон заявил, что не отказывается от идеи широкого европейского сообщества

Французский лидер рассказал о необходимости сотрудничества всех европейских стран.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что не отказывается от собственной идеи формирования широкого европейского, политического сообщества вместе с теми странами, которые не входят в состав Евросоюза. В частности, это касается и кандидатов на вступление в региональное содружество. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Проводить реформы, которые ведут к нам в ЕС, очень сложно, дорога длинная. В том числе, поэтому я предложил идею Европейского политического сообщества, которое может стать правильным ответом. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что в четверг 23 июня главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Они предупредили Киев и Кишинев о том, что страны должны пройти через долгий процесс реформирования для того, чтобы попасть на новый этап интеграции с Евросоюзом.

Макрон призвал к формированию широкого большинства в парламенте для реформ во Франции.

Фото и видео: European Commission