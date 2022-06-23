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Макрон призвал к формированию широкого большинства в парламенте для реформ во Франции

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Глава Франции напомнил, что единоличного правления не бывает.

Французский лидер Эмманюэль Макрон призвал к формированию широкого большинства в парламенте для реформирования в стране. Соответствующее заявление глава государства опубликовал в собственных социальных сетях. В телеобращении к нации он пояснил, что единолично ни одна политическая сила не способна править.

…Глубокие расхождения во французском обществе, которые отразились на составе парламента…Чтобы действовать, необходимо более широкое и ясное большинство.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

По словам лидера страны Эмманюэля Макрона, на данный момент большинство лидеров партий, с которыми были проведены встречи главы государства, отвергли инициативу о создании во Франции правительства национального единства. 

Премьер Греции заявил, что Франции грозит полный паралич власти.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron

Теги: парламентские выборы, реформы, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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