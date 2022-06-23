Макрон призвал к формированию широкого большинства в парламенте для реформ во Франции

Глава Франции напомнил, что единоличного правления не бывает.

Французский лидер Эмманюэль Макрон призвал к формированию широкого большинства в парламенте для реформирования в стране. Соответствующее заявление глава государства опубликовал в собственных социальных сетях. В телеобращении к нации он пояснил, что единолично ни одна политическая сила не способна править.

…Глубокие расхождения во французском обществе, которые отразились на составе парламента…Чтобы действовать, необходимо более широкое и ясное большинство. Эмманюэль Макрон, президент Франции

По словам лидера страны Эмманюэля Макрона, на данный момент большинство лидеров партий, с которыми были проведены встречи главы государства, отвергли инициативу о создании во Франции правительства национального единства.

Премьер Греции заявил, что Франции грозит полный паралич власти.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron