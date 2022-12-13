Макрон заявил, что не намерен выдвигаться на новый срок

Глава Франции рассказал о том, что готов стать непопулярным.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил в среду 22 марта на фоне проведения в стране реформы пенсионной системы о готовности пожертвовать собственным политическим рейтингом в социальных опросах ради национальных интересов и интересов граждан. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала LCI. Политик уточнил, что он не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок в занимаемой должности. Гость программы добавил, что в том случае, если ему придется стать непопулярным в обществе, то он готов к такому развитию событий.

Я не собираюсь переизбираться, я не могу этого сделать по конституции. Между сиюминутными опросами общественного мнения и интересами страны я выберу последнее. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу.

Фото и видео: YouTube / LCI