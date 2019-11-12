Макрон заявил, что мир переживает кризис международной системы

Об этом политик заявил на втором форуме мира в Париже.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о кризисе международной системы. Политик сказал, что это впервые, когда подобное произошло не из-за войны. "Беспрецедентный" кризис связан с абсолютно новыми вызовами. Он касается политической и экономической сфер жизни общества. Такое высказывание опубликовали журналисты, находящиеся на втором форуме мира в Париже.

Существует внутренний кризис нашей системы... У нас есть кризис мировой политической и экономической системы прокомментировал спикер

Макрон добавил, что система была эффективна все 70 лет, после завершения Второй мировой войны. Однако в последнее время наблюдается неравенство, которое раздробило современную демократию в ЕС и на Западе. По мнению политика, те, кто раньше были гарантами системы, перешли на одностороннюю политику.

Ранее Piter.tv писал о том, что Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/C-SPAN, FRANCE 24 English, Guardian News