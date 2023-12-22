Макрон заявил, что капитуляция Украины не будет равносильна миру

Глава Франции призвал не допустить победы России на поле боя.

Поражение Вооруженных сил Украины в региональном конфликте не принесет мира. Соответствующее заявление французский президент Эмманюэль Макрон сделал в эфире местного телеканала France 2. Глава государства полагает, что отказ международных союзников от оказания помощи киевскому режиму станет лишь выбором в пользу поражения. Однако ради достижения прочного мира требуется отказаться от слабости и четко следовать к поставленной цели. Он пояснил, что говорит о недопущении победы Москвы над Киевом.

Не будет устойчивого мира, если не будет переговоров, которые проведут украинцы. <...> Мир - это не капитуляция Украины. Не будет устойчивого мира без суверенитета и возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Президент Франции хотел бы, чтобы Москва "положила конец этому кризису, оставила свои позиции и "позволила воцариться миру". Эмманюэль Макрон добавил, что, по его мнению, Кремль занимается эскалацией конфликта. В том случае, если обстановка еще сильнее ухудшится для ВСУ, то союзники будут готовы принять необходимые меры.

Макрон: контрнаступление Украины прошло не так, как ожидалось.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron