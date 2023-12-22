Глава Франции посетовал на дефицит у ВСУ солдат и снарядов.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявило том, что контрнаступление армии киевского режима прошло не так хорошо, как ожидалось западными союзниками. Соответствующее заявление европейский политик сделал в эфире местного телеканала France 2. Глава государства добавил, что у украинских властей существуют пределы того, что касается личного состава Вооруженных сил, так как "Росси я гораздо больше". Политик заметил, что сейчас ВСУ на поле боя несут гораздо большие потери из-за дефицита боевых снарядов и артиллерии, ракет. Речь идет о ситуации, в которой на каждые десять снарядов, выпущенных российскими войсками, представители ВСУ могут ответить противнику лишь одним.

Контрнаступление Украины в последние месяцы прошло не так, как ожидалось, и если посмотреть на ситуацию в течение последних недель, то она сложная для Украины. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон: Франция не будет брать на себя инициативу в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron