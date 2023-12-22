Макрон: Франция не будет брать на себя инициативу в конфликте на Украине

Эмманюэль Макрон призвал не создавать "красные линии".

Париж на намерен брать на себя инициативу в эскалации регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление французский президент Эмманюэль Макрон сделал в эфире местного телеканала France 2. Глава европейского государства подчеркнул, что Елисейский дворец остается привержен своим словам об отсутствии в кризисе "красных линий", касающихся оказания помощи киевского режима и отправления военнослужащих на территорию страны. Политик пояснил, что Франция никогда не начнет наступление, однако, на протяжении двух лет властям удавалось систематически предпринимать шаги, которые ранее казались невозможными.

Два года назад мы говорили, что никогда не будем поставлять танки, мы это сделали. Два года назад мы говорили, что никогда не отправим дальнобойные ракеты, мы это сделали. Мы говорили, что никогда не отправим самолеты, и сейчас мы находимся в этом процессе. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Француз отказался отвечать на уточняющий вопрос журналистов о том, при каких условиях войска НАТО могут быть направлены на Украину.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron