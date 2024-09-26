Макрон заявил, что Франция продолжит поддержку Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжит поддержку Украины. Об этом он рассказал на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Макрон отметил, что Франция продолжит поставлять Киеву вооружения и поможет обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе. По его словам, общий интерес Парижа заключается в восстановлении Украины в своих правах и долгосрочного мира.
Ранее Макрон призвал Израиль прекратить эскалацию в Ливане.
Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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