Макрон заявил, что Франция продолжит поддержку Украины

По его словам, общий интерес Парижа заключается в восстановлении Украины в своих правах и долгосрочного мира.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжит поддержку Украины. Об этом он рассказал на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Макрон отметил, что Франция продолжит поставлять Киеву вооружения и поможет обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе. По его словам, общий интерес Парижа заключается в восстановлении Украины в своих правах и долгосрочного мира.

Ранее Макрон призвал Израиль прекратить эскалацию в Ливане.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций