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Макрон заявил, что Франция продолжит поддержку Украины

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По его словам, общий интерес Парижа заключается в восстановлении Украины в своих правах и долгосрочного мира.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж продолжит поддержку Украины. Об этом он рассказал на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Макрон отметил, что Франция продолжит поставлять Киеву вооружения и поможет обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе. По его словам, общий интерес Парижа заключается в восстановлении Украины в своих правах и долгосрочного мира.

Ранее Макрон призвал Израиль прекратить эскалацию в Ливане.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: президент франции, украина, эммануэль макрон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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