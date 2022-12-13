Макрон заявил, что Франция не ведет войну с Россией

В Париже рассказали, какие у страны есть лимиты в военной помощи Киеву.

Париж не ведет войну с Москвой, поэтому не поставляет киевскому режиму собственное оружие для нападения на российскую территорию. Соответствующее заявление в рамках выступления на местном телеканале TF1 сделал французский президент Эмманюэль Макрон. При этом иностранный политик подчеркнул, что оказываемая Западом военная помощь для ВСУ становится все масштабнее. Он упомянул о решении его страны начать обучение украинских пилот ов и солдат военному делу, техническому обслуживанию поставляемой техники в регион конфликта.

Мы не ведем войну с Россией. Это не война с РФ. Мы помогаем Украине противостоять <...>, что означает, что мы не поставляем вооружения, которые могли бы достичь российской территории или с помощью которых можно было бы атаковать Россию. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик отказался в программе детально описывать предстоящие оборонные поставки, заявив, что это может "ослабить Украину". При этом Эмманюэль Макрон заверил ведущего шоу, что речь не идет о боевых самолетах. По словам главы Елисейского дворца, у Франции есть лимиты в поставках, так как ей требуется сохранять собственную национальную безопасность и чиновники не хотят ослаблять оборонный потенциал государства. В Париже поддерживают подготовку Киева к контрнаступлению, чтобы Украина могла далее сесть за стол переговоров с Россией на "своих условиях".

Макрон заявил о готовности начать обучение украинских пилотов прямо сейчас.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron

