Глава Франции рассказал, что от санкций против России пострадает и Евросоюз.

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не ведет войну с Россией. Об этом глава государства упомянул во время очередного видеообращения к нации, которое опубликовано вечером 2 марта. При этом власти страны осуждают "вторжение" на Украину. Париж выразил поддержку украинскому народу, оказавшемуся в такой ситуации.

Мы не ведем войну против России. Мы знаем, как много связывает нас с народом России, великим европейским народом, который принес столь большие жертвы во время Второй мировой войны, чтобы спасти Европу. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Относительно западных санкций Макрон заметил, что от антироссийских ограничений также пострадают и европейское сельское хозяйство, промышленность и другие сектора экономической системы. Однако обороноспособность региона должна подняться на новый уровень, чтобы не зависеть от других и уметь стоять за свои ценности. Обновление должно затронуть как защиту на суше, так и на море, под водой, в воздушном и космическом пространствах, в киберпространстве. Президент Франции уточнил, что соберет в Версале 10 и 11 числа лидеров стран и правительств ЕС на саммит. На мероприятии будут подниматься данные вопросы.

Дуда: Польша не собирается принимать участие в войне.

Фото и видео: Facebook / Emmanuel Macron

