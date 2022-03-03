Дуда: Польша не собирается принимать участие в войне

Страна не отправит технику или военных на Украину.

Глава Польши заявил о том, что страна не собирается принимать участие в войне. Такое заявление президент Анджей Дуда сделал во время выступления по результатам заседания Совета по национальной безопасности. Варшава не планирует отправлять на территорию Украины собственную боевую технику или личный состав Вооруженных сил. Политик выразил уверенность в том, что польские солдаты не будут воевать, так как на данный момент нет никаких сведений, которые указывали бы на то, что кто-то собирается атаковать Варшаву.

Я хочу подчеркнуть: Польша не собирается принимать участие в войне…Конечно, если нужно будет защищать нашу страну, то мы будем защищать нашу страну. Анджей Дуда, президент Польши

Дуда напомнил прессе о том, что Польша является частью НАТО, а американский президент и весь Североатлантический блок регулярно и решительно подтверждают гарантии безопасности в соответствии с 5-й статьей Вашингтонского договора.

Дуда заявил, что Польша не отправит Украине свои самолеты.

Фото и видео: Facebook / Andrzej Duda