Макрон: второй срок будет неспокойным, но историческим

Президент страны оценил свою победу во втором туре голосования.

Макрон заявил, что его второй срок будет неспокойным, но историческим. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления перед народом после объявления результатов второго тура голосования по выборам лидера страны. Политик вышел к публике около Эйфелевой башни.

Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что Эмманюэль Макрон согласно предварительным подсчетам набирает 53,12% голосов французов о втором туре президентских выборов. Такой показатель достигнут по итогам подсчета 60% голосов избирателей. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила поддержку 46,88% жителей страны.

Макрон победил на выборах во Франции с 58,55% голосов.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron