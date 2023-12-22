Макрон: военная промышленность Франции не готова к конфликту высокой интенсивности

Глава Франции рассказал о необходимости увеличить производство снарядов и гаубиц.

Оборонная промышленность во Франции не готова к региональному конфликту высокой интенсивности. Соответствующее заявление глава Елисейского дворца сделал в эфире местного телеканала France 2. Таким образом европейский политик ответил на вопрос ведущего шоу о причинах "скромного" количества боевых снарядов, которые ежедневно производятся на территории страны.

Наша оборонная промышленность не адаптирована к территориальному конфликту высокой интенсивности, который мы не прогнозировали и который мы сами не собираемся вести. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Глава Франции выступил с утверждением о том, что уже с февраля 2022 года он говорил представителям военно-промышленных предприятий государства о том, что Париж "переходит к военной экономике". Эмманюэль Макрон потребовал от производителей нарастить выпуск собственной продукции. Властям удалось втрое увеличить объем производства снарядов и ракет, нарастить количество производственных линий для самоходных гаубиц Caesar. Известно, что 75 САУ отправятся на территорию Украины в 2024 году.

Макрон не видит "ничего личного" в отсутствии у него диалога с Путиным.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron