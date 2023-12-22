Макрон не видит "ничего личного" в отсутствии у него диалога с Путиным

Глава Франции рассказал о своих контактах с Владимиром Путиным.

Французский президент Эмманюэль Макрон отверг предположения о том, что в отсутствии у него двустороннего диалога с российским лидером Владимиром Путиным есть какие-то личные причины. Соответствующее заявление европейский политик сделал в эфире местного телеканала France 2. Глава государства пояснил, что в начале украинского конфликта ему удалось несколько раз созвониться с Кремлем.

Я без сомнений являюсь главой государства, который говорил с ним больше всех. Это не холод, здесь нет ничего личного. И я не хочу делать это личным, в этом нет никакого смысла. Это не художественная литература, не роман и не сериал. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что Владимир Путин упоминал общественности о том, что Москва готова взаимодействовать с Парижем в том случае, если у французской стороны будет фиксироваться такой интерес. По словам президента России, у него с Эмманюэлем Макроном были хорошие, рабочие отношения, однако позже иностранец их прекратил.

Макрон считает Россию соперником, но не врагом.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron