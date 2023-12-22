Макрон считает Россию соперником, но не врагом

Глава Франции призвал Москву избегать эскалации конфликта.

Французский президент Эмманюэль Макрон воспринимает Россию как соперника и сможет назвать страну "врагом" лишь в случае, если европейские страны окажутся втянуты в региональный конфликт. Соответствующее заявление глава Елисейского дворца сделал в эфире местного телеканала France 2. Политик ответил на вопрос ведущего шоу о том, в чем же заключается разница между соперником и врагом. Макрон отметил, что действия Москвы напоминают гибридную форму, но при этом он призвал журналистов воздержаться от поспешных обвинений в адрес России. После настойчивых просьб уточнить сведения о том, когда же Россия станет врагом для Парижа, высокопоставленный гость объяснил, что это произойдет, если Кремль решится на новую эскалацию, "которая втянет" всех.

Cегодня Россия, безусловно, является соперником. Франция не находится в состоянии войны с Россией. Я очень надеюсь, что этого не произойдет... Эмманюэль Макрон, президент Франции

Французский лидер заранее возложил ответственность на Россию в случае развития событий в Европе по такому сценарию.

Макрон: Франция чувствует себя защищенной благодаря своему ядерному оружию.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron