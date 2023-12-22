Макрон: Франция чувствует себя защищенной благодаря своему ядерному оружию

Глава Франции объяснил, зачем стране нужны стратегические силы.

Наличие у Елисейского дворца ядерного оружия позволяет ей чувствовать себя защищенной. Соответствующее заявление французский президент Эмманюэль Макрон сделал в эфире местного телеканала France 2. Глава государства уточнил ведущим шоу, что Франция имеет устоявшуюся доктрину по вопросу использования стратегических сил, поэтому власти страны готовы при необходимости отвечать на возникающие угрозы.

Мы должны чувствовать себя защищенными, поскольку мы являемся страной, обладающей. Это является гарантией безопасности для граждан Франции. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон заявил, что капитуляция Украины не будет равносильна миру.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron