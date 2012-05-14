Макрон выступил за расширение Евросоюза за счет Хорватии

Французский президент Эмманюэль Макрон выступил за расширение Евросоюза. Такое заявление политик сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Париж уверен, что следует поддерживать стремление Загреба к европейской интеграции. Страна рассчитывает окончательно стать частью Шенгенского соглашения и ЕС.
Я поддерживаю стремление Хорватии вступить в Шенгенскую зону.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Напомним, что правительство Хорватии в сентябре 2017 года заявило о начале собственной кампании по вступлению в европейскую зону. Процесс адаптации страны к переходу на единую валюту продолжается. Глава Франции находится с рабочим визитом в Загребе вместе с другими делегатами. Министры обороны Марио Баножич и Франции Флоренс Парли подписали контракт о закупке эскадрильи из 12 истребителей французского производства Rafale. Стоимость самолетов - 999 миллионов евро.
Макрон планирует провести переговоры с Путиным по Белоруссии.
Фото и видео: YouTube / Élysée
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