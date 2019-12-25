Макрон планирует провести переговоры с Путиным по Белоруссии

Разговор лидеров Франции и РФ состоится в ближайшие дни.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по Белоруссии. Это обсуждение будет организовано в ближайшие дни. Такой информацией политик поделился с журналистами во время пресс-конференции, проведенной по результатам международной встречи по вопросу Ливии.

Я проведу переговоры с президентом Путиным по нескольким вопросам. И по этому вопросу в том числе (Украины), по вопросу Белоруссии также. Мы продолжаем общую работу по этому вопросу с тем же намерением - стабильности и безопасности Европы. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Французский лидер уточнил, что исполняющая обязанности немецкого канцлера Ангела Меркель провела переговоры с российским лидером 11 ноября. В том числе речь между сторонами шла о миграционном кризисе, происходящем на государственной границе между Минском и Варшавой.

Макрон анонсировал строительство новых атомных реакторов во Франции.

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