Во Франции надеются, что зимой энергетика Украины не пострадает.

Французский президент Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары в холодный сезон года по украинской энергетической системе. Соответствующую инициативу глава Елисейского дворца огласил в хоже рабочей встречи с китайским председателем Си Цзиньпином.

Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки, по меньшей мере, прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Напомним, что Вооруженные силы России в последние месяцы значительно увеличили интенсивность наносимых ударов по критической инфраструктуре противника, связанной исключительно с Вооруженными силами Украины. Отечественные ракеты и Беспилотники атакуют объекты электрогенерации, локомотивные депо, аэродромы и промышленные предприятия киевского режима. Такие шаги предпринимаются командованием в качестве реакции на непрекращающиеся теракты, совершаемые против гражданской инфраструктуры Украиной. В частности, военнослужащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины за минувшей неделе несколько раз атаковали танкеры в акватории Черного моря.

Фото и видео: YouTube / DRM News