Макрон выступил против легализации марихуаны во Франции

Глава Франции выступил с новой предвыборном программой.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает против легализации марихуаны в стране. Такое заявление действующий глава государства сообщил избирателям, презентуя новую предвыборную программу. Политик намерен переизбраться на новый срок на пост лидера страны.

Как президент я был против легализации марихуаны и продолжаю придерживаться такой же позиции как кандидат. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Лидер Франции уточнил, что властями разработана масштабная стратегия по борьбе с наркотиками, их распространением. По словам Макрона, запрещенные вещества являются причиной бедственного положения целых городских кварталов. Политик пообещал увеличить количество правоохранителей, занимающихся вопросом борьбы с нелегальным оборотом наркотиков.

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Фото: Facebook / Emmanuel Macron