Лидер Франции заявил, что не может себе позволить размышлять об этом.

Французский президент Эмманюэль Макрон высказался об участии в президентских выборах. По мнению главы государства, текущая ситуация на данный момент не позволяет ему говорить об этом вопросе. Заявление политик сделал в эфире местного телеканала TF1. У гостя программы журналисты хотели узнать, планирует ли тот выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Он добавил, что если бы объявил о выдвижении на высший пост в стране, тогда ему было бы сложно принимать важные и необходимые решения по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Я сейчас нахожусь не в той ситуации, чтобы говорить о выборах…Я сегодня еще не могу ответить на этот вопрос, учитывая как положение в стране, так и мою собственную ситуацию. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что ранее лидер Франции впервые раскрыл общественности свои доходы за четыре года. С начала президентства он заработал свыше одного миллиона евро. Выборы президента Франции запланированы в два тура. Они состоятся 10 и 24 апреля 2022 года.

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Фото: Instagram / emmanuelmacron