Макрон: в ближайшие недели Франция перезапустит ещё десять атомных энергоблоков

Глава Франции рассказал о необходимости работы местных АЭС.

Французский президент Эмманюэль Макрон рассказал о том, что в ближайшие недели власти страны перезапустит ещё десять атомных энергетических блоков, которые ранее были остановлены из-за проведения в Евросоюзе "зеленой повестки". На текущий момент национальный энергетический парк Франции насчитывает в себе 56 энергоблоков с общей мощностью в 61,4 ГВт.

Сегодня у нас работают 30 из 56 атомных реакторов. В ближайшие недели их будет 40. Наша цель - иметь 45 работающих энергоблоков в январе. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что в мае 2022 года Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) выявило следы коррозии на 12 атомных реакторах. Из-за этого чиновники приняли решение об остановке блоков. Остальные находятся в ремонте из-за проведения плановых ремонтных работ.

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Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron