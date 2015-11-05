Макрон предупредил Лукашенко о проблемах за участие Белоруссии в конфликте РФ и Украины

Глава Франции рассказал о том, что Запад будет готов ввести против Минска новые санкции.

Французский президент Эмманюэль Макрон предупредил белорусского коллегу Александра Лукашенко о проблемах за активное участие Минска в конфликте РФ и Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления в эфире местного телеканала France 2. Политик добавил, что Париж уже ввел определенные ограничения в отношении данной республики, когда страна позволила находиться на ее территории российским военнослужащим "для переброски" на Украину.

Если президент Лукашенко решит еще больше посвятить себя….он должен взять на себя ответственность, которая, думаю, не обойдется для него без проблем. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что в начале октября 2022 года Александр Лукашенко сделал заявление касательно участия Белоруссии в специальной военной операции на Украине. Он отметил, что там, где Минск участвует, то "этого не прячет, никого не убивает, не нарушает обязательства".

Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с Россией.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron