Глава Франции призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с Россией в определенный момент. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами местного телеканала France 2. Политик также призвал российского лидера Владимира Путина начать обсуждать кризис в мирном ключе с киевским режимом. По мнению властей Парижа, в дипломатическим способе урегулирования ситуации заинтересованы обе стороны конфликта.

В определённый момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. И я думаю, что это будет в интересах и Украины, и России. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Также Макрон прокомментировал СМИ нежелание киевского режима контактировать с Россией. Он добавил, что Украина просто обязана это сделать, так как этот вопрос поднимался совместно с США, Германией, Великобританией. Франция призывает Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить "войну", уважать территориальную целостность независимого государства.

Макрон заявил, что поставки топлива на АЗС Франции скоро восстановятся.

Фото и видео: YouTube / Corriere della Sera

