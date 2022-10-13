Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Украине придется начать переговоры с Россией в определенный момент. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами местного телеканала France 2. Политик также призвал российского лидера Владимира Путина начать обсуждать кризис в мирном ключе с киевским режимом. По мнению властей Парижа, в дипломатическим способе урегулирования ситуации заинтересованы обе стороны конфликта.
В определённый момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. И я думаю, что это будет в интересах и Украины, и России.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
Также Макрон прокомментировал СМИ нежелание киевского режима контактировать с Россией. Он добавил, что Украина просто обязана это сделать, так как этот вопрос поднимался совместно с США, Германией, Великобританией. Франция призывает Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить "войну", уважать территориальную целостность независимого государства.
Макрон заявил, что поставки топлива на АЗС Франции скоро восстановятся.
Фото и видео: YouTube / Corriere della Sera
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