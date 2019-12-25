Макрон в ближайшие 48 часов вновь переговорит с Путиным

Президент Франции рассказал, что продолжит контактировать с российским лидером по вопросу Украины.

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что в ближайшие 48 часов вновь переговорит с Путиным. Такое заявление глава государства сделал перед европейскими журналистами во время прибытия в Версаль, где проходит внеочередной саммит Евросоюза. Политик объяснил, что он продолжит прилагать все необходимые усилия для того, чтобы добиться от сторон прекращение огня на Украине.

Сегодня с Олафом Шольцем мы говорили с Путиным. В ближайшие 48 часов мы вновь собираемся переговорить с президентом России…Я продолжу диалог с Путиным, чтобы добиться того, что сегодня кажется нереалистичным. Эмманюэль Макрон, президент Франции

По мнению Макрона, он пытается быть оптимистом, но ему приходится быть реалистом. По его мнению, сейчас вопрос состоит в том, готов ли российский лидер выдвигать такие предложения, с которыми страны могли бы работать. Во Франции надеются на то, что данный сценарий возможен к реализации. Макрон добавил, что ЕС остаются едины с союзниками по НАТО.

Макрон: Европа должна быть готова к любому сценарию по поставкам российского газа.

Фото и видео: European Commission