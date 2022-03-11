Макрон: Европа должна быть готова к любому сценарию по поставкам российского газа

Глава Франции напомнил об обещании Путина сохранять транзит энергоресурсов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что Европа должна быть готова к любому сценарию по поставкам российского газа. Такое мнение глава государства рассказал европейским журналистам по прибытии на внеочередной саммит Евросоюза. Мероприятие проводится в Версале. Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что страна продолжит выполнять свои международные обязательства по транспортировке энергетических ресурсов.

Остается вопрос, будет ли Россия в какой-то момент оказывать давление и использовать поставки газа в качестве рычага…Путин сказал, что Россия будет продолжать поставки, но мы не знаем, до какого времени и на каких условиях. Эмманюэль Макрон, президент Франции

По мнению французского лидера, его страна на текущий момент в меньшей степени зависима от Москвы по газовым поставкам. Но при этом Европа зависит от импортируемого газа, а 40% - это поставки газа из России.

Глава Минфина Франции сравнил нынешний "энергетический шок" с нефтяным кризисом 1973 года.

Фото и видео: European Commission