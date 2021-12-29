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Макрон: критика Франции в соцсетях спонсируется в том числе из России
Сегодня, 14:55
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Макрон: критика Франции в соцсетях спонсируется в том числе из России

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Президент видит иностранные истоки у антифранцузской информационной кампании.

Французский президент Эмманюэль Макрон утверждает, что критика Парижа в социальных сетях спонсируется в том числе из России. Такое мнение глава государства высказал на пресс-конференции, которая транслировалась на личной странице политика на Facebook. По версии спикера, антифранцузская кампания против работы местного правительства в интернете проводится при иностранном финансировании.

Я осведомлен о том, что происходит в соцсетях. Я могу констатировать, что многие из комментаторов, распространяющих антифранцузские заявления, - это активисты, которые спонсируются Россией и другими государствами.

Эмманюэль Макрон, президент Франции

Путин заявил, что ему было бы интересно послушать оценки Шольца о происходящем в мире.

Фото: Facebook / Emmanuel Macron 
 

Теги: елисейский дворец, соцсети, франция, эмманюэль макрон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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