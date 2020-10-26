Макрон счел провокацией и цинизмом подготовку референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне

Президент Франции рассказал о том, что данные референдумы не будут признаны международным сообществом.

Французский президент Эмманюэль Макрон счел провокацией и цинизмом подготовку референдумов на Донбассе, Запорожской и Херсонской областей. Об этом глава государства сообщил местным журналистам в ходе интервью для телеканала BFM. Париж не признает итоги этого голосования. Политик назвал назвал предстоящие плебисциты "пародией" и "имитацией демократических инструментов", которые не

Речь идет о дополнительной провокации, которая не окажет никакого влияния на нашу позицию. Очевидно, это не будет признано международным сообществом. Если бы это не было так трагично, мы могли бы посмеяться. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Он уверен в том, что в юридическом плане референдумы не будут иметь никаких последствий, а также в том, что эти мероприятия не являются способом достижения суверенитета народов. Эмманюэль Макрон напомнил о том, что из-за СВО и боевых действий большая часть населения данных регионов покинули территорию.

Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни.

Фото и видео: YouTube / BFMTV