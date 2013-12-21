Макрон призвал усилить защиту объектов инфраструктуры ЕС после диверсий на "Северных потоках"

Во Франции сообщили о необходимости защитить объекты Евросоюза после инцидентов в Балтийском море.

Макрон призвал усилить защиту объектов инфраструктуры ЕС после диверсий, зафиксированных на "Северных потоках" в Балтийском море. Об этом французский президент сообщил журналистам на пресс-конференции по завершению саммита Европейского политического общества в Праге. Политик добавил, что европейские объекты, расположенные за пределами территорий, имеют повышенный уровень уязвимости перед чрезвычайными происшествиями.

Расследование продолжается, но можно сказать, что речь идет об организованных диверсиях. Сложно указать источник, который за этим стоит. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Лидер страны добавил, что европейскому региону требуется усилить систему наблюдения за этими объектами, включая тех, что находятся в море или космическом пространстве.

Макрон заявил о создании фонда, который позволит Киеву самостоятельно закупать вооружения.

Фото и видео: YouTube / BFMT