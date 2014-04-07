Макрон призвал строить новую архитектуру безопасности Европы вместе с Россией

Глава Франции сообщил о том, с каким призывом он выступает перед европейскими коллегами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что новую архитектуру региональной безопасности в Европе будет необходимо строить с участием России. Соответствующее заявление политический лидер из Елисейского дворца сделал в комментарии для местных журналистов издания El País. Ранее глава государства в интервью немецкой газете газете Süddeutsche Zeitung сообщил о том, что выступил с инициативой перед международными союзниками по возобновлению диалога с Кремлем. Политик добавил, что ряд других стран Евросоюза сочли, что для них еще слишком рано отправлять собственных дипломатических советников на переговоры.

И нам придется выстраивать новую архитектуру безопасности в Европе вместе с Россией... Мои размышления очень просты: мы хотим делегировать дискуссию об этом другим? Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет, она и завтра никуда не исчезнет. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Эмманюэль Макрон добавил, что важно структурировать возобновление европейской дискуссии с российским руководством и не быть наивными, но также не оказывать давление на украинских партнеров.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron