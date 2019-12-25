Макрон призвал отказаться от деления мира на блоки и альянсы

Глава Франции выступил на ГА ООН.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал отказаться от деления мира на противоборствующие блоки и альянсы. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Политик не исключил того, что мир может разделиться в результате украинского конфликта. В Париже считают, что те страны, которые объявили о сохранении нейтралитета, на самом деле лишь хотят имитировать борьбу, поэтому будут повинны в исторической ответственности за происходящее.

Те, кто сегодня молчит, служат делу нового империализма, современного цинизма, который разрушает наш международный порядок, без которого мир невозможен. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Глава Engie: французские газохранилища заполнены более чем на 95%.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций