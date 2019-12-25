Глава Engie: французские газохранилища заполнены более чем на 95%

Жан-Пьер Кламадье призвал граждан страны к экономии энергетических ресурсов.

Глава французской энергетической компании Engie заявил, что местные газовые хранилища заполнены более чем на 95%. Соответствующее заявление Жан-Пьер Кламадье сделал в эфире радиостанции France Inter. Ранее правительство в Париже поставило перед концерном задачу по достижению уровня наполненности этих объектов до 100% к началу ноября.

Наши газохранилища заполнены сейчас более чем на 95%", - сказал он. "Мы оказались лучше подготовлены к предстоящей зиме, чем предполагали три-четыре месяца назад. Жан-Пьер Кламадье, глава концерна Engie

Глава Engie призвал соотечественников следовать рекомендациям властей и снизить температуру в жилых помещениях до 19 градусов тепла по Цельсию. Жан-Пьер Кламадье уточнил, что данная мера поможет стране сэкономить около семи процентов от общего уровня потребления голубого топлива Франции. На текущий момент крупные промышленные предприятия в Европе уже объявили о таком сокращении. Эксперт пояснил, что речь идет о снижении примерно на 30% в сравнении с показателями 2021 года.

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Фото и видео: YouTube / France Inter