Глава Франции рассказал о необходимости снизить накал высказываний.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал к осторожности, комментируя слова Байдена о "ядерном армагеддоне". Глава государства на пресс-конференции по окончанию саммита Европейского политического общества в Праге рассказал о том, что американская сторона и Запад должны проявлять сдержанность в официальных заявлениях о возможном ядерном конфликте в мире. Соответствующее заявление политик сделал в качестве ответа на вопрос одного из журналистов.

Я всегда отказывался от политики фикции. В частности это касается и разговоров о ядерном оружии. Думаю, что в этом отношении нужно проявлять большую осторожность. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Лидер Франции заметил, что Франция является ядерной державой, у которой есть четкая доктрина о применении данного вида оружия, которая не изменилась за долгое время.

Макрон призвал усилить защиту объектов инфраструктуры ЕС после диверсий на "Северных потоках".

Фото и видео: YouTube / BFMTV