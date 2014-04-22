Во Франции напомнили об энергетическом кризисе.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал Европу продолжать выполнение обязательств по климату. Об этом глава государства заявил в ходе своего выступления на климатической конференции, проводимой в Египте. Политик отметил, что регион ЕС не будет жертвовать собственными обязательствами из-за существующей энергетической угрозы, исходящей якобы от России.

Климат не может быть корректирующейся переменной войны, которую начала Россия на территории Украины... Многие наши государства страдают из-за последствий изменений климата. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что после специальной военной операции на Украине коллективный Запад усилил антироссийское санкционное давление, что сказалось на росте цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Конференция ООН по изменению климата (COP27) проводится с 7 ноября на египетском курорте Шарм-эш-Шейх. В мероприятии принимают участие главы более 120 государств.

МИД Франции ушел от ответа об использовании спутников на Украине для разведки.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24