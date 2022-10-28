МИД Франции ушел от ответа об использовании спутников на Украине для разведки

Анн-Клер Лежандр считает действия России основным дестабилизирующим мир фактором.

Официальный представитель французского внешнеполитического ведомства ушел от ответа об использовании спутников на Украине для разведки. Журналисты с местного телеканала LCI спросили у Анн-Клер Лежандр о том, применяет ли Париж космические гражданские аппараты для проведения разведывательной деятельности, которая помогает в работе представителям киевского режима и Вооруженных сил Украины.

Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом. Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции

Ранее местная газета Figaro сообщила о том, что около 50 сотрудников Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции были направлены на Украину с начала российской специальной военной операции.

Макрон предупредил французов о росте цен на электроэнергию на 15% в начале 2023 года.

Фото и видео: YouTube / LCI