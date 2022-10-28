МИД Франции ушел от ответа об использовании спутников на Украине для разведки

Официальный представитель французского внешнеполитического ведомства ушел от ответа об использовании спутников на Украине для разведки. Журналисты с местного телеканала LCI спросили у Анн-Клер Лежандр о том, применяет ли Париж космические гражданские аппараты для проведения разведывательной деятельности, которая помогает в работе представителям киевского режима и Вооруженных сил Украины.
Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом.
Анн-Клер Лежандр, пресс-секретарь МИД Франции
Ранее местная газета Figaro сообщила о том, что около 50 сотрудников Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции были направлены на Украину с начала российской специальной военной операции.
Макрон предупредил французов о росте цен на электроэнергию на 15% в начале 2023 года.
Фото и видео: YouTube / LCI
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