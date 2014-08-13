Макрон предупредил французов о росте цен на электроэнергию на 15% в начале 2023 года

Президент Франции рассказал о поддержке населения из-за экономического кризиса.

Французский президент Эмманюэль Макрон предупредил граждан страны о росте цен на электроэнергию на 15% в начале 2023 года. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала France 2. Политик напомнил о том, что мир и Европа переживает несколько кризисов. В частности, региональный конфликт вызвал ряд негативных последствий в сфере энергетической безопасности. В свою очередь это сказалось на росте стоимости энергетических носителей.

Это затрагивает повседневную жизнь общества, малые и большие предприятия. Мы должны вместе пройти эту бурю, защищая самые уязвимые слои населения. Власти окажут помощь наиболее нуждающимся группам, в том числе студентам. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Также помощь французских властей будет оказана тем семьям, которые страдают от цен на продовольствие. В частности, увеличиваются размеры минимальной оплаты труда. Эмманюэль Макрон заметил, что за счет помощи чиновников стоимость на энергоносители (газ и электричество) в начале следующего года возрастет не на все 100%, а лишь на 15%. Политик напомнил о росте инфляции в стране, поэтому государственные доходы упали на 85 миллиардов евро. При этом в Париже уверены в том, что переживут экономический шок, а страна справляется с ситуацией лучше, чем многие другие государства ЕС.

Макрон предупредил о сложной зиме 2023-2024 года без российского газа.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron

