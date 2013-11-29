Президент Франции рассказал о необходимости сократить стоимость на энергоносители.

Французский президент Эмманюэль Макрон предупредил о сложной зиме 2023-2024 года без российского газа. Соответствующей информацией с журналистами в ходе пресс-конференции по результатам саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе поделился глава государства. Политик призвал коллег работать над снижением стоимости на энергетические носители.По словам спикер, следующая зима будет более сложной, чем текущая. Для решения проблемы страны ЕС договорились обеспечить создание механизма для подготовки к следующей зиме.

Мы готовились к тому, что следующую зиму нам придется обходиться вообще без российского газа. То есть мы должны скорейшим образом сбить цену и иметь при этом возможность пройти зиму 2023-2024 года. Эмманюэль Макрон, резидент Франции

Эмманюэль Макрон добавил, что участники общеевропейского саммита пришли к соглашению о необходимости учреждения нового европейского индекса цен на сжиженный природный газ. Действующий в настоящее время индекс на крупнейшей в Европе газовой бирже (виртуальный хаб Title Transfer Facility, TTF) на текущий момент не соответствует реальности, так как подвержен действиям спекулянтов.

Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за низких цен на газ на американском рынке.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24 English