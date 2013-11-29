Президент Франции рассказал, что в США энергоресурсы гораздо дешевле, чем в Европе.

Французский президент Эмманюэль Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за низких цен на газ на американском рынке по сравнению с европейским. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пресс-конференции, которая была дана по завершению саммита лидеров Евросоюза, который проходит 20-21 октября в Брюсселе.

Есть выбор, который сделала американская экономика, это привлекательный выбор, который я уважаю, но это порождает двойные стандарты… И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Французский лидер отметил, что намерен обсудить этот вопрос в ходе своего визита в США в декабре.

Макрон: в ближайшие недели Франция перезапустит ещё десять атомных энергоблоков.

Фото и видео: YouTube / BFMTV