Глава Франции напомнил о поддержке Киева.

Французский президент Эмманюэль Макрон предложил провести мирную конференцию для урегулирования на Украине. Соответствующую инициативу глава государства огласил в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским и немецким канцлером Олафом Шольцем в Париже. Политик призвал Запад и Киев добиться мирного решения регионального кризиса на основании справедливости. При этом он выступил против того, чтобы российская сторона могла одержать победу.

Мы хотим строить мир вместе. Мир, который позволит добиться справедливости для Украины, ее народа. Мир, который будет служить нашему общему желанию сплоченной, единой и солидарной Европы. Эмманюэль Макрон, президент Франции

По мнению Макрона, прочным фундаментом для организации международной конференции по миру должны стать те пункты, который Владимир Зеленский ранее презентовал саммиту "Большой двадцатки" как "формула мира". В Париже видят необходимость участия в формате партнеров и союзников. Он призвал коллег защищать "несколько простых и жизненно важных идей". В Елисейском дворец подтвердили стремление Франции аоддерживать ВСУ и далее столько, сколько это потребуется.

Макрон: Франция не получала от Киева новых запросов на поставку вооружений.

Фото и видео: YouTube / LeHuffPost